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  • Tom Brady ve Gisele Bündchen boşanma iddialarını doğruladı. Uzun süredir konuşuluyordu

Tom Brady ve Gisele Bündchen boşanma iddialarını doğruladı. Uzun süredir konuşuluyordu

Tom Brady ve Gisele Bündchen'in evliliklerinin bittiğine dair haftalardır süren söylentiler ve spekülasyonlardan sonra , çift nihayet cuma günü 13 yıllık evliliklerinin ardından boşandıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 22:40
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Tom Brady ve Gisele Bündchen sosyal medya paylaşımları ile boşandıklarını doğruladı

Tom Brady ve Gisele Bündchen boşanma iddialarını doğruladı. Uzun süredir konuşuluyordu
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Her iki isim de Instagram hesaplarından 13 yıllık evliliklerinin ardından dostane bir şekilde yollarını ayırmaya karar verdiklerini doğruladı. 45 yaşındaki Brady yaptığı açıklamada, boşanma kararını 'çok düşündükten' sonra aldıklarını ve bunun 'zor' ve 'acı' bir karar olduğunu söyledi. 

42 yaşındaki Gisele ise yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden "Bir evliliği bitirmek asla kolay değil..." satırlarıyla ayrılık haberlerini doğruladı. Gisele, Brady için 'en iyisini dilediğini', "Birlikte geçirdiğimiz zaman için kendimi kutsanmış hissediyorum ve sadece Tom için her zaman en iyisini diliyorum" satırlarıyla ifade etti.

EBEVEYNLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Her ikisi de iki çocuğuna birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini söyledi. Tom Brady ve Gisele Bundchen, önceliklerinin her zaman çocukları olduğunu söyledi. Çiftin iki çocukları Vivian ve Benjamin'in velayetini paylaşması bekleniyor. Tom'un ayrıca önceki bir ilişkisinden üçüncü bir oğlu var.  Çift en son Haziran ayında görüntülenmiş ve son derece mutlu bir tablo çizmişlerdi.

 

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