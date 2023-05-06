Tom Cruise'un rol arkadaşı Hayley Atwell aşk iddialarına cevap verdi: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim

"Görevimiz Tehlike 7" filminde başrolleri paylaşan Tom Cruise ile İngiliz oyuncu Hayley Atwell'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Atwell, iddialara ilk kez cevap verdi.

Tom Cruise'un rol arkadaşı Hayley Atwell aşk iddialarına cevap verdi: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim

"Görevimiz Tehlike"nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" için geri sayım başladı. Filmde Tom Cruise ile başrolleri paylaşan Hayley Atwell, ünlü aksiyon yıldızı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Set görüntüleri ortaya çıkan ve daha sonra dışarıda birlikte vakit geçiren ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Atwell, söylentilerle ilgili ilk kez konuştu.
Hayley Atwell, rol arkadaşı Tom Cruise için "cesaretli ve bilge" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, Cruise ile aşk yaşanıp yaşanmadığı konusuna ise "Tom ile tanışmak bana platonik aşkın olağanüstü gücünü gösterdi" cevabını verdi.

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Atwell, kendisi ve 60 yaşındaki Cruise hakkında çıkan söylentilerden haberi olduğunu belirtirken "Eğer bu konuda endişelenirsem Tom ile konuşabileceğimi hissettim. Tom da bana 'İnsanlar ne söylemek isterlerse söylerler ama sen kim olduğunu biliyorsun, ben de kendimi biliyorum. Bu ortamda kendini güvende hissetmeni istiyorum" ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Tom bir insan olarak inanılmaz bir cesarete sahip ve çocuksu bir merak duygusu var. Aynı zamanda bilge bir tavrı da var" dedi.

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