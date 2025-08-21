Tomarza’da "Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Tomarza ilçesinde düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Yürüyüşü" Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde başladı.

"BAĞIMLI DEĞİL SPORCUYUZ"

Yürüyüşe Tomarza Kaymakamı Mine Kurt, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç başta olmak üzere kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte Tomarzalı çocuklar; "Sporla bağımlılığa dur de", "Bağımlı değil sporcuyuz" ve "Sağlam Kafa sağlam vücutta bulunur" pankartları ile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, ilçe çarşısı içerisinden devam ederek Tomarza Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Etkinlik hakkında konuşan Tomarza Kaymakamı Mine Kurt, "Bu yılı belediye meclisimiz bağımlıkla mücadele yılı ilan etmiş. Alınan bu karardan çok mutlu oldum. Çünkü bende küçüklüğümden bu yana sporla iç içe olan ve her türlü bağımlılıktan uzak duran bir Türk genciyim. Karşımda Tomarzalı gençleri bağımlıkla mücadele konusunda coşkuyla görmek beni mutlu etti. Belediye meclis üyelerimizin her birine teşekkür edip iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kurulan oyun parkurlarında çocuklar gün boyu eğlendi.