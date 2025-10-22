YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Oryantasyon Etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, düzenlenen oryantasyon etkinliğinde bir araya geldi.

Şeyh Edebali Üniversitesinin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından organize edilen etkinlikte, Kazakistan, Sudan, Endonezya, Yemen, Fas ve Afganistan gibi dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrenciler, hem birbirleriyle tanışma hem de üniversite hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Program kapsamında öğrencilere; üniversitenin akademik birimleri, öğrenci hizmetleri, sosyal ve kültürel olanakları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin Türkiye’deki yaşam süreçlerini kolaylaştıracak rehberlik sunumları gerçekleştirildi.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) yöneticileri ve akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin kültürel uyum sürecine katkı sağlayacak sosyal etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.