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Avrupa Ligi maçı kabusu oldu. Tomiyasu'dan kötü haber

Arsenal'in Japon savunma oyuncusu Tomiyasu sezonu kapattı!

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:33
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Tomiyasu için sezon bitti

Avrupa Ligi maçı kabusu oldu. Tomiyasu'dan kötü haber
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'nun, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı

Kulüpten yapılan duyuruda, geçen hafta Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki bekin sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve Londra'da ameliyata alındığı ifade edildi.

Sezonu kapatan Tomiyasu'nun, yeni sezon öncesindeki hazırlık kampına yetişmesi için çabalanacağı açıklandı.

Japonya Milli Takımı'nda 33 maçta görev alan Takehiro Tomiyasu, Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giydi.

 

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