Tommy Hilfiger sonbahar 2024 kampanya elçisi JISOO oldu

JISOO MARKA İŞ BİRLİĞİNDEN ÇOK MEMNUN

Yeni iş birliği müzik yeteneği, feminen tarzı ve sakin cazibesiyle tanınan JISOO’nun güçlü kültürel varlığı ile Tommy Hilfiger DNA’sını buluşturuyor. JISOO New York’ta verdiği kısa molada Sonbahar 24 koleksiyonundan deve tüyü yün palto, çizgili hırka ve denim etek gibi modernize edilen prep klasikleri giydi.



“Tommy Hilfiger ile birlikte çalışmak bir hayalin gerçekleşmesi gibi,” diyen JISOO sözlerine şöyle devam etti: “Kendi yolumda ilerlerken New York’a şehrin ikonlarından Tommy Hilfiger ile geldiğim için çok heyecanlıyım. Feminenlik ile modern duyarlılığı harmanlayan yeni Tommy koleksiyonunu kendime çok yakın buluyorum.”

