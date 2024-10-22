Tommy Hilfiger sonbahar 2024 kampanya elçisi JISOO oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Tommy Hilfiger sonbahar 2024 kampanya elçisi JISOO oldu

Tommy Hilfiger dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu JISOO’nun, markanın Sonbahar 2024 kampanyasının elçisi olarak Tommy Ailesine katıldığını duyurdu. New York’un dinamizmini ve hareketliliğini yansıtan kampanya, üstü açık bir otobüsle şehrin ikonik noktalarından geçen JISOO’yu takip ediyor ve sanatçının özgün kişiliğini benzersiz Tommy dokunuşlarıyla yakalıyor.

JISOO MARKA İŞ BİRLİĞİNDEN ÇOK MEMNUN

Yeni iş birliği müzik yeteneği, feminen tarzı ve sakin cazibesiyle tanınan JISOO’nun güçlü kültürel varlığı ile Tommy Hilfiger DNA’sını buluşturuyor. JISOO New York’ta verdiği kısa molada Sonbahar 24 koleksiyonundan deve tüyü yün palto, çizgili hırka ve denim etek gibi modernize edilen prep klasikleri giydi.

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“Tommy Hilfiger ile birlikte çalışmak bir hayalin gerçekleşmesi gibi,” diyen JISOO sözlerine şöyle devam etti: “Kendi yolumda ilerlerken New York’a şehrin ikonlarından Tommy Hilfiger ile geldiğim için çok heyecanlıyım. Feminenlik ile modern duyarlılığı harmanlayan yeni Tommy koleksiyonunu kendime çok yakın buluyorum.”

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