Tomris Çetinel kimdir? Tomris Çetinel’in yürek sızlatan evlat acısı

Tomris Çetinel eşi Nusret Çetinel’i 2021 yılında kanser tedavisi gördüğü sırada kalp krizi geçirerek 69 yaşında kaybetmişti. Eşinin vefatının ardından Tomris Çetinel kızı Elif Alara Çetinel’i de kaybetti.

Tomris Çetinel’in kızı Elif Alara Çetinel beyin kanaması sonucu vefat ettiği öğrenildi. Vefat haberini oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Tomris Çetinel’in kızı Elif Alara Çetinel yaşındaydı.

Elif Alara Çetinel 20 Ağustos'ta babasına olan özlemini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dile getirmişti.

MELEK BAYKAL PAYLAŞTI

Başsağlığı dileğinde bulunan Melek Baykal, "Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun" dedi.

TOMRİS ÇETİNEL KİMDİR?

Tomris Çetinel 21 Ocak 1954 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Sinema dizi ve tiyatro oyuncusu olan Tomris Çetinel meslektaşı Nusret Çetinel ile evliydi. Nusret Çetinel ise 2021 yılında vefat etti.