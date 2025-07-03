Tomruk yüklü TIR faciaya neden oluyordu!

Kaza, Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 41 NP 433 plakalı tomruk yüklü TIR, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın ardından TIR'ın dorsesinde yüklü tomruklar yola savruldu.

Bölgeden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Devrilen TIR'ın ve yola saçılan tomrukların kaldırılması için kara yolları ekipleri de çalışma başlattı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tel şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.