Ton balığı diye çatal çatal zehir yedirmişler. 148 farklı ürünün hepsinde çıktı

Son yapılan bir araştırma, Avrupa'daki birçok konserve ton balığı ürününün ciddi cıva kirliliği taşıdığını ortaya koydu. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya'daki mağazalardan rastgele seçilen 148 konserve ton balığı, laboratuvar ortamında test edildi. Sonuçlar, her bir ürünün cıva içerdiğini gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü, cıvayı en tehlikeli maddelerden biri olarak sınıflandırmaktadır.

TÜKETİCİLERİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Araştırmaya göre, test edilen konserve ton balıklarının yüzde 57'sinin kilogram başına 0.3 miligramdan fazla cıva içerdiği belirlendi. Ayrıca, yüzde 10'luk bir dilimde bu oran 1 miligramı aştı.

Gıda güvenliği uzmanları, ton balığı için belirlenen bu yüksek cıva sınırlarının, gerçekte sağlık risklerini göz ardı ettiğini vurguladı. Bu durum, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atan bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Bloom ve Foodwatch adlı kuruluşlar, mevcut cıva limitinin, daha fazla ton balığının piyasada bulunmasını sağlamak amacıyla belirlendiğini belirtiyor.

"REKLAMLARI YASAKLANSIN"

Cıva kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden ziyade, cıva miktarının daha önce belirlenmiş yasal sınırları geçip geçmediği göz önünde bulundurulmuş. Bu, ton balığı gibi kirlenmiş türlerin daha az kirlenmiş balıklara göre üç kat daha yüksek bir maksimum cıva toleransına sahip olmasına yol açmıştır.

Tüketici ve çevre koruma örgütleri, bu sapmanın sağlık açısından herhangi bir mantığının olmadığını ifade ediyor. Cıva, ton balığı aracılığıyla alındığında daha az zehirli değildir.

Bu nedenle, Avrupa Komisyonu'na yapılan çağrılarla, cıva oranının kilogram başına 0.3 miligrama indirilmesi isteniyor. Ayrıca, konserve ton balığı reklamlarının yasaklanması ve ürünlerin cıva içeriğiyle ilgili uyarı etiketleri taşıması gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMALI

İsmini vermek istemeyen bir uzman "Bu bulgular, tüketicilerin sağlığını korumak için ciddi bir alarm zindeliği yaratıyor. Gıda denetim kuruluşlarının cıva kirliliği konusunda daha katı önlemler alması ve üreticilerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Avrupa'da bu konuda atılacak adımlar, hem çevre hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Cıva tehlikesine karşı daha bilinçli bir toplum oluşturmak, geleceğimiz için elzem" dedi.