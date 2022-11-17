﻿Ton balığının tonlarca var

Pek çok kişinin severek tükettiği balık çeşitlerinden biri olan ton balığı özellikle konserve olarak satışa sunuluyor. Ton balığı sağlığına özen gösterenlerin sıklıkla kullandığı bir balık türü.

Omega 3 ve B12 vitaminleri açısından zengin olan ton balığı günlük vitamin ve mineral ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Tuna balığı olarak da bilinen ton balığı genel olarak konservelenmiş olarak tüketiliyor.

Konserve olarak salatalarda, makarnalarda, pizzalarda, soğuk sandviçlerde de tüketiliyor…

Ton balığı uskumrugiller ailesinden. Boyu 6 metreye kadar bile ulaşabiliyor. Bir tona ulaştığı oluyor.

Lüfer, palamut, uskumru, sardalya ve hamsi gibi küçük balıkları avlayarak besleniyor.

Ton balıkları iri olmalarına rağmen hızlı yüzebiliyor, ılıman sularda yaşıyor.

Nesli tükenen canlılar arasında yer alan ton balığı çeşitleri arasında en çok bilineni uzun çizgili orkinos. Lezzetli etleri ve konserve yapımına uygun yapıları nedeniyle tercih edilen ton balığı konserve hali ile özellikle çalışan kesimin tercihi.



Ton balığı vücut geliştirme sporu ile ilgilenenler için de çok önemli bir protein kaynağı.



Ton balığı kalori, protein ve besin değeri bakımından oldukça etkilidir. İdeal bir hayvansal protein kaynağı olan ton balığının 100 gramında 20-25 gram protein bulunmakta.



Omega 3 yağ asidi içeren balığı değerli kılan en önemli maddeler ise EPA ve DHA olarak bilinen yağ asitleri. Ton balığında bunların dışında A vitamini, D vitamini, B grubu vitaminleri folik asit, kalsiyum ve potasyum açısından da zengin.



100 gram ton balığı 10-15 gram yağ içeriyor ve 160 gramlık yağda bir ton balığı konservesi 297 kalori içeriyor. Light konserve ton balığının 100 gramlık süzülmüş miktarı ise 95 kalori. Yağı süzülerek tüketildiğinde daha az kalori içeriyor.

Ton balığı çocuk gelişiminde de tam bir şifa kaynağı.

Omega 3 yağ asidi içeriği ile sağlıklı bir beslenme programlarında önerilen ton balığı kalp ve damar sağlığını da koruyorr. İyi kolesterol olarak bilinen HDL’nin kanda artışını sağlıyor.



Ton balığı eti kanın pıhtılaşmasını önlerken kan akışnı hızlandırarak felç riskini azaltıyor.

Yüksek potasyum ve protein içeriği kan basıncını düzenliyor, tansiyonun normal düzeylerde seyretmesini sağlıyor



Göz sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan EPA ve DHA içeriği göz kuruluğu oluşumunu engelliyor



Antioksidan özelliği taşıyan omega 3 yağ asidi içeriği kansere karşı vücudu koruyor. Özellikle böbrek, kolon ve göğüs kanseri riskini minimuma indirgiyor.

Beyin damarlarına giden kan akışının düzenlenmesi ve beyindeki elektriksel devrelerinin güçlendirilmesi için büyük önem taşıyan ton balığı omega 3 değeri sayesinde Alzheimer riskini azaltır.

Yüksek selenyum içeriği iştah ve duygu durum değişikliklerini kontrol altına alır. Anksiyete ve depresyona karşı vücudu korur. Selenyum omega 3 ile birlikte karaciğerden zararlı toksik maddelerin atımına destek olur.

İçeriğindeki D vitamini cildin nem dengesini düzenler, parlak ve canlı bir cilt oluşumuna yardımcı olur. Omega 3 yağ asitleri saçların yumuşak, sağlıklı ve daha çabuk uzamasını sağlar.

Haftada 4 orta boy yani 800 gramın üzerinde ya da 300 gram taze orkinos balığından fazlasını tüketmemeniz önerilir.

Ton balığı protein oranı yüksek bir besin olduğundan dolayı protein kısıtlaması olan böbrek hastaları tarafından dikkatli tüketilmelidir.