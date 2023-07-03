Tonali rekor bedelle Newcastle United'da

Premier Lig'de geride kalan sezonu dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini alan Newcastle United flaş bir transfere imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, Milan'ın yıldız isimlerinden Sandro Tonali'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Tonali yeni takımı ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Newcastle United bu transfer için Milan'a 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Böylece Tonali, İtalyan bir futbolcu için ödenen en yüksek satın alma bedeli rekorunu kırdı.

Geçen sezonu Milan'da tamamlayan Tonali, 48 maça çıktı. 2 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.