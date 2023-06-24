Tonali'den Milan'a büyük fedakarlık. İngiltere'ye gidiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşasa da bu seon ekonomik skıntılar ile boğuşuyor.

HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United ise takımın önemli oyuncularından Sandro Tonali için kulübe 80 milyon euro önerdi. Kırmızı siyahlılar ve Tonali bu teklifi kabul etti. İtalyan kulübü bu transferden 80 milyon Euro kazandı. Ancak Tonali'nin hayali suya düştü.

GİDECEĞİNİ DUYUNCA AĞLADI

İtalyan basınından La Rupubblica'nın haberine göre; Milan'da bayrak adam olmak isteyen ve uzun yıllar kulübe hizmet etmek isteyen Tonali, kulübün kendisini Newcastle United'a satacağını duyunca ağladığı iddia edildi. Milan, Tonali'ye kulübün paraya ihtiyacı olduğu ve bu fırsatı kaçırmak istemediği için Newcastle United'ın teklifini kabul ettiğini söyledi. Tonali bu transfer ile İtalya futbol tarihine geçti. 23 yaşındaki futbolcu en pahalı İtalyan oyuncu oldu.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Milan, 2020-21 sezonunda Tonali'yi Brescia'yı kiraladı. Performansı beğenilen oyuncunun sonraki sezon 14.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı. Milan'da 130 maça çıkan Tonali 7 gol atarken, 13 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Tonali, bu sezon Milan ile Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkma başarısı da gösterdi.