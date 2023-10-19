Tonali'ye Newcastle United'dan tam destek geldi

Editör: Hamza Özalkuş

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan Sandro Tonali'ye ilişkin kulübü Newcastle United açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle ülkesinde soruşturulan 23 yaşındaki futbolcuyla iletişim halinde olunduğu belirtilerek, "Sandro, hakkında başlatılan soruşturmayla yakından ilgileniyor ve yetkililerle işbirliği içinde hareket etmeye devam edecek. Kendisi ve ailesi, kulübümüz tarafından tam destek görüyor. Soruşturmayı etkilememek amacıyla Sandro ve kulüp, bu konuda başka açıklama yapmayacak." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İtalyan basını, Tonali'nin bir yıl ceza alma riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

La Gazzetta dello Sport'ta çıkan habere göre Tonali, dün İtalya Futbol Federasyonuna bağlı spor savcısına verdiği ifadede, geçen sezon kadrosunda yer aldığı eski takımı Milan'ın maçlarına da bahis oynadığını kabul etti. Tonali'nin ifadesinde, Milan'da kendisinin forma giymediği maçlarda bahis oynadığını söylediği aktarıldı. İtalyan futbolcunun, kendi takımının maçlarına da bahis oynaması nedeniyle alacağı cezanın ağırlaşacağı ve en az bir yıl sahalardan men edilebileceği yazıldı.