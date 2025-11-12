2024 yılında başarılarla dolu kariyerine son noktayı koyarak emekliliğe ayrılan Alman futbolu ve Real Madrid'in efsane oyuncusu Toni Kroos eski takım arkadaşı Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

TONI KROOS: 'ARDA GÜLER ÇOK DAHA HÜCUM ODAKLI'

Alman basınından SPORT1'e konuşan Toni Kroos, Arda Güler'in Real Madrid'de kendisinin halefi olduğuyla ilgili yapılan yorumlara katılmadığını belirterek, "Arda'nın benden farklı bir oyuncu tipi olduğunu düşünüyorum. En iyi pozisyonu benimkinden çok daha hücum odaklı. Dolayısıyla mesele halefiyet değil." ifadelerini kullandı.

'REAL MADRID'DE UZUN YILLAR İZ BIRAKACAKTIR'

Milli yıldızın Xabi Alonso yönetiminde daha fazla forma şansı bulmasına sevindiğini ifade eden Kroos, "Bu yıl sonunda çok daha fazla forma süresi almasına çok sevindim. Çünkü futbol kalitesiyle bunu hak ediyor ve gelecekte güvenebileceğimiz bir oyuncu. İyi bir çocuk, mükemmel bir top kontrolüne sahip ve bunu bu sezon Real Madrid'de büyük bir etkiyle kullandı. Umarım düzenli olarak oynamaya devam eder. Çünkü gelişmenin tek yolu bu. Eminim ki o zaman Real Madrid'de uzun yıllar iz bırakacaktır." diye konuştu.