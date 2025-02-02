Tonlarca ağırlığında kalıbın altında kaldı

Olay, 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi D-130 kara yolu üzerindeki kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaların devam ettiği inşaat alanında meydana geldi. Abdulkadir A., devrilen tonlarca ağırlıktaki kalıbın altında kaldı.

Ağır yaralanan Abdulkadir A., diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, çağırılan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Abdulkadir A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise inşaat alanında incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.