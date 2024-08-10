Tonlarca bozuk gıdayı vatandaşa satacaklardı. Vicdansızlar

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma ve tüketici güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde önemli bir başarıya imza attı.

Sanayi Mahallesi’nde gıda ürünü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen bu kapsamlı denetimlerde, bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden birçok bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edildi. Bu denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütüldü ve gıda güvenliği ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı büyük bir titizlikle incelendi.

Denetimler sırasında tespit edilen ürünler arasında 3 ton küflenmiş ve bozulmuş salça, 900 kilogram etiketsiz baharat, 28 kilogram etiketsiz ve ambalajı bozulmuş helva ve son kullanma tarihi geçmiş 96 paket çikolata yer aldı. Bu ürünlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirlenince, denetim ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Bozulmuş ve etiketsiz gıda ürünleri toplanarak imha edildi, ve bu işletmeye karşı gerekli cezai işlemler derhal başlatıldı.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek adına işletmelerin hijyen kurallarına titizlikle uyması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu tür sağlıksız ürünlerin satışını yapan işletmelere karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirttiler. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği, halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı hızlı ve etkili müdahalelerde bulunulacağı açıklandı.