Tonlarca kaçak çay yakalandı

Muğla’da faaliyet gösteren bir kargo firmasında bin 460 kilogram kaçak çay yakalandı

Tonlarca kaçak çay yakalandı

İHA’dan alınan habere göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu.

Ekiplerin yapılan ihbar sonucu Muğla’da bulunan bir kargo firmasında etiketsiz olarak toplam bin 210 kg siyah çay farklı bir kargo firmasında 250 kg siyah çay ele geçirildi.

Ele geçirilen toplam bin 460 kg etiketsiz çaya, Muğla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri denetim ekiplerince el konularak analize gönderildi.

Kargo firmasına Muğla Tarım ve Orman ekipleri tarafından 5996 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapıldı.

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