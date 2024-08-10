Tonlarca soğan tarlada yandı. Çiftçiler ürünleri toplayamadı

Yaz mevsiminin gelmesi ile meydana gelen aşırı sıcaklar tarlada ürünlerin yanmasına neden oluyor. Türkiye’nin soğan ihtiyacının yüzde 36’sının karşılandığı Ankara’nın Polatlı ilçesinde aşırı sıcak nedeniyle soğanlar tarlada yandı. Çiftçiler soğan üretiminde geçen yıla göre yüzde 70’lik düşüş bekliyor.

İklim Değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği Türkiye'de soğanı sıcaklıklar vurdu. Her yıl Ağustos ayında mahsul edilen soğanlar, bu yılın aynı ayında toplanamadan tarlada kaldı.

Polatlı’da çiftçilik yapan Hayri Yürekli “Bu sene havaların sıcak gitmesinden soğanlar olmadı. Soğanlar hastalık yaptı, suların azalmasından ve iklimlerin değişmesinden soğanlar azaldı” şeklinde konuştu.

Yürekli, “Soğanın bir kellesi en az yarım kilo olması gerekirken şu an 100 ila 200 gram. Bu çiftçinin maliyetini de kurtarmaz. Çok büyük zarar eder. Rekolte düşük, gördüğünüz yerde soğanlar hep yanmış. Denizi de döksen soğanlar olmaz artık. Yüzde 70 ila 80 böyle” diye konuştu.



Soğanın değerini ve olması gereken fiyatı da açıklayan Yürekli, “Tarlada fiyat 6 ila 7 lira. Pazar da şu an 10 ila 12 lira. Kışın ise 15 ila 20 lira olur. 10 ila 15 lira da olsa şimdi kurtarmaz. Maliyet yüksek verim az. Rekolte düşük. Çiftçi belki bunu da toplayamaz. Soğanın dönümü 6 ila 7 bin liraya mal oluyor. Maliyet zaten 8 ila 10 lira arası. O yüzden çiftçinin emeği bu sene boş” şeklinde konuştu.