Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Karaduvar sahilinin batı ucuna dökülen tonlarca kıyafet ve tekstil atığıyla ilgili ihbar üzerine bölgeye gitti.

Sahilde tonlarca giysi ve tekstil atığını gören ekipler şoke oldu. Ekipler uzun süren bir çalışma sonucu atıkları toplayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, bazı sosyal medya paylaşımlarında atıkların belediye ekiplerince döküldüğü yönünde yanlış bir algı oluşturulmak istendiğine dikkat çekerek, atıkların belediyeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Çevreyi kirleten kişi ve kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.