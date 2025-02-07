Alanyaspor Tonny Vilhena'yı renklerine bağladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Alanyaspor Tonny Vilhena'yı renklerine bağladı

Devre arası transfer sezonunda Alanyaspor, Panathinaikos'tan Hollandalı oyuncu Tonny Vilhena ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Panathinaikos'un Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Panathinaikos'un 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Vilhena ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Panathinaikos kulübünden orta saha oyuncusu Tonny Emilio Trindade de Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

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