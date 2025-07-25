Top çarpmasıyla başlayan tartışma meydan savaşına döndü

Kaynak: İHA

Küçükçekmece’de top oynayan bir grubun attığı topun yoldan geçen bir kişiye çarpması sonucu taraflar arasında tartışma çıktı.

Cennet Mahallesi Meydanı’nda yaşanan olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Meydanında oldu. Top oynayan bir grubun attığı topun, o sırada yoldan geçen bir kişiye çarpmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle meydanda arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşanan yumrukların havada uçtuğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların bir birlerine saldırdığı ve çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

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