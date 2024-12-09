Top kavgası boks maçına döndü

Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde sokakta top oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların aileleri de dahil olunca sokak bir anda savaş alanına döndü. Sopa, bıçak, kaldırım taşı ile birbirine saldıran grubu ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Kavgada olaya karışanlardan 1'i bıçaklandı 3 kişi de darp edildiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. 4 kişinin yaralandığı olayda sokakta park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu. Kavgaya karışan taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.