Toplam 32 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Toplam 32 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekpilerinin çalışmaları sonucunda, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 32 ayrı suçtan aranması bulunduğu belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekpilerinin çalışmaları sonucunda, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 32 ayrı suçtan aranması bulunduğu belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerininin aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; "Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ile "Şantaj" suçları olmak üzere toplam 19 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs yakalandı. 8 bin 440 TL kesinleşmiş para cezası bulunduğu ve 32 ayrı suçtan arandığı belirlenen şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

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