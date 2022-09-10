Toplam 49 futbolcu... İşte 4 büyüklerin transfer raporu

Türkiye'de transfer dönemi bu sezon hareketli geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda aldıkları 49 futbolcu için 89.6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kulüplerden yalnızca Fenerbahçe kar ederken, transfer için en çok harcama yapan kulüp ise Galatasaray oldu. Trabzonspor kasayı sıfırlarken, Beşiktaş ise az bir zararla transfer sezonunu kapattı.

FENERBAHÇE KÂRA GEÇEN TEK KULÜP



Özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılışı ile eli rahatlayan Fenerbahçe, yeni transferler için harcama yapmaktan çekinmedi. Güney Koreli savunmacısını 18 milyon euroya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler diğer oyuncularla beraber 29.2 milyon euroluk gelir elde etti. Bu sezon transfere harcanan rakam ise 24.05 milyon Euro.



GİDENLER VE KAZANDIRDIKLARI



Kim Min-Jae: 18 milyon Euro



Allahyar: 4.5 milyon Euro



Ozan Tufan: 3 milyon Euro



Tisserand : 3 milyon Euro



Muhammed Gümüşkaya: 500 bin Euro



Arda Kurtulan: 200 bin Euro



GELENLER VE RAKAMLARI



Joshua King - Bedelsiz



İrfan Can Eğribayat - 500 Bin Euro



Luan Peres - 5.23 Milyon Euro



Gustavo Henrique - 1.4 Milyon Euro



Willian Arao - 3 Milyon Euro



Lincoln Henrique - 3.5 Milyon Euro



Emre Mor - 2 Milyon Euro



Joao Pedro - 4.67 Milyon Euro



Michy Batshuayi - 3.5 Milyon Euro



Tiago Çukur - 250 bin Euro



Ezgjan Alioski - Kiralık



Bruma - Kiralık

EN ÇOK DEĞİŞİM VE HARCAMA GALATASARAY'DA



Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya birden imza attırdı. PSG'den Mauro İcardi, bu dönemin en flaş ismi olurken, 9 sezon Manchester United'da oynayan Juan Mata da son dakika sürprizi olarak kadroya dahil edildi. Galatasaray, 13 transferin 6'sını orta sahaya yaptı. Geçen sezon kadroda olan 18 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar en çok değişime uğrayan takım olurken yeni sezon transferleri için 27.69 milyon euro bonservis bedeli harcandı. Gelir ise 12.9 milyon euroda kaldı.



GİDEN OYUNCULARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR



Marcao - 12 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus gelecek



Emre Akbaba - 500 bin Euro



Mostafa Mohammed - 250 bin Euro



Olimpiu Morutan - 150 bin Euro



GELENLER ve YAPILAN ÖDEMELER



Torreira - 6 milyon Euro



Midtsjö - 3.5 milyon Euro



Oliveira - 3 milyon Euro



Abdülkerim - 2.8 milyon Euro



Leo Dubois 2.5 milyon Euro



Kazımcan - 1.14 milyon Euro



Seferovic - 1 milyon Euro



Mathias Ross - 1,75 milyon Euro



Yusuf Demir - 6 milyon Euro



Juan Mata - Bedelsiz



Milot Rashica - Bedelsiz



Dries Mertens - Bedelsiz



Mauro İcardi - Bedelsiz

TRABZONSPOR KASAYI ARTIYA GEÇİRDİ



Bu sezon kadrosuna kattığı isimler için 18.8 milyon euro harcayan Trabzonspor, elden çıkarttığı oyunculardan 19.3 milyon euro kazanarak yaptığı 12 yeni transfere rağmen kasasında artıya geçti.



YUSUF YAZICI İLE YENİDEN



Trabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius'un Kopenhag'a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok'la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.



TRABZONSPOR'UN SATIŞ YAPTIĞI İSİMLER ŞÖYLE:



Ahmetcan Kaplan: Ajax 9,5 milyon Euro



Andreas Cornelius: Kopenhag'a 6 milyon Euro



Berat Özdemir: El-Ettifaq 2,5 milyon Euro



Erce Kardeşler: Hatayspor 400 bin Euro



Kouassi: Karagünürük (kiralık) 700 bin Euro



Flavio: Taawon (Kiralık) 200 bin Euro



YENİ TRANSFERLER İSE ŞÖYLE:



Jens Styrger Larsen - Bedelsiz



Eren Elmalı - 3.6 Milyon Euro



Marc Bartra - 1.25 Milyon Euro



Doğucan Haspolat 1.2 Milyon Euro



Enis Bardhi - 3 Milyon Euro



Naci Ünüvar - 150 bin Euro



Trezeguet - 4 Milyon Euro



Montasser Lahtimi - 600 bin Euro



Umut Bozok - 2 Milyon Euro



Maxi Gomez - 3 Milyon Euro



Jean-Philippe Gbamin - Kiralık



Yusuf Yazıcı - Kiralık

BEŞİKTAŞ, PREMIER LİG'DEN ALDI



12 futbolcu alan Beşiktaş'ın Dele Alli'yi kiralık olarak renklerine bağlaması tüm dünya için büyük sürpriz oldu. Kartal'da bu dönemin diğer önemli notu, kadroya katılan 11 futbolcunun 6'sının İngiltere Premier Ligi'nden (Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) gelmiş olmasıydı. 3 genç futbolcusunu toplam 10 milyon euroya satan Beşiktaş, 12 yeni transfer için ise 14.25 milyon euro harcadı.



GİDEN OYUNCULAR VE ELDE EDİLEN KAZANÇLAR



Rıdvan Yılmaz : 4 milyon Euro garanti + 2.25 milyon bonus



Emirhan İlkhan : 4.5 milyon Euro



Serdar Saatcı : 1.5 milyon garanti 1 milyon bonus



GELENLER ve YAPILAN ÖDEMELER



Romain Saiss - Bedelsiz



Cenk Tosun - Bedelsiz



Emrecan Uzunhan - 2 Milyon Euro



Tayyip Talha Sanuç - 1.5 Milyon Euro



Gedson Fernandes - 6 Milyon Euro



Kerem Atakan Kesgin - 1.4 Milyon Euro



Jackson Muleka - 3.35 Milyon Euro



Dele Alli - Kiralık



Wout Weghorst - Kiralık



Arthur Masuaku - Kiralık



Nathan Redmond - Kiralık



Tayfur Bingöl - Kiralık

SÜPER LİG'DE 237 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için oyuncu alamadı. Diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.