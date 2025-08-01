Toplantıda 1.5 saat israf anlatıldı lüks makam araçları kontak kapatmadı!

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün Aydın'da gerçekleştirilen bir toplantı, kamuda israfın boyutlarını gözler önüne serdi. Saat 11.30'da başlayıp yaklaşık 13.00'e kadar devam edecek toplantıya katılımcı getiren makam araçlarının önemli bir kısmı, araç içi serinliğini muhafaza etmek için toplantı boyunca kontak kapatmadı. Bir yandan tasarruftan söz edip diğer yandan saatlerce makam araçlarının boşa çalıştırılması herkesi şaşırttı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam Başkanlığı'nda Aydın İli İstişare Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları ve Sivil Toplum Kurumu temsilcilerinin katıldığı toplantıya, makam sahibi olanlar devletin tahsis ettiği makam araçları ile katılırken, diğer katılımcılar ise kendi özel araçları ile toplantıya iştirak etti.

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TASARRUF TEDBİRLERİNİ KİMSE UMURSAMADI!

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirilen programa katılımcı getiren makam araçlarının kontak kapatmaması, vatandaşları ve gazetecileri şaşırttı. Sivil araçların tamamı hem israfı önlemek hem de boşuna yakıt harcamamak için kontak kapatırken, makam araçlarının tasarruf tedbirlerini hiçe sayması dikkat çekti.

Başta çalışanların maaşlarını ödeyemeyen Efeler Belediyesi'nin araçları olmak üzere makam araçlarının neredeyse tamamının uzun süre çalışır vaziyette tutulmasına kimsenin müdahale etmemesi de dikkat çekti.