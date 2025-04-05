Toplu alanlar için hayat kurtaran çağrı! Uzmanlardan kritik uyarılar

Ani kalp krizi, her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor ve çoğu zaman ilk birkaç dakika hayatta kalma şansını belirliyor.

Kardiyoloji uzmanları, toplu alanlarda otomatik harici defibrilatör (şok cihazı) bulundurulmasının acil durumlarda kurtarıcı olabileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu cihazların yaygınlaştırılmasının ölüm oranlarını ciddi şekilde düşürebileceğini ortaya koydu.

İşte çarpıcı detaylar ve uzmanların çağrısı...

Kalp krizi, beklenmedik bir anda vurduğunda saniyeler bile büyük önem taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her yıl 17 milyondan fazla insan kardiyovasküler hastalıklardan hayatını kaybediyor ve ani kalp durması bu ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen toplu alanlarda şok cihazlarının bulunmasının hayati bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bu cihazların doğru kullanıldığında bir hayatı geri getirebileceğini savundu.

ANİ KALP KRİZİNDE İLK DAKİKALAR KRİTİK

Ani kalp durması, kalbin ritminin bozulmasıyla (ventriküler fibrilasyon) ortaya çıkıyor ve genellikle birkaç dakika içinde müdahale edilmezse ölümle sonuçlandı.

Dr. Steven Nissen, “Kalp durduğunda, her geçen dakika hayatta kalma şansı %10 azalıyor. Şok cihazları, bu süreyi uzatıp profesyonel yardım gelene kadar köprü oluyor” dedi.

Circulation dergisinde yayımlanan bir araştırma, toplu alanlarda defibrilatör bulunan yerlerde ani kalp krizi sonrası sağ kalım oranının %50’ye kadar yükseldiğini gösterdi.

ŞOK CİHAZI: TEKNOLOJİNİN HAYAT KURTARAN GÜCÜ

Otomatik harici defibrilatörler (AED), kalbe elektrik şoku vererek normal ritmi geri getirmeyi amaçladı.

Kullanımı kolay olan bu cihazlar, tıbbi bilgisi olmayan kişiler tarafından bile etkin bir şekilde çalıştırılabildi.

İngiltere’deki St. George’s Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Aseem Malhotra, “AED’ler, birinin hayatını kurtarmak için en hızlı ve etkili araç. Toplumun her kesimi bu cihazları tanımalı” dedi.

European Heart Journal’da yayımlanan bir çalışma, defibrilatörlerin ilk 5 dakikada kullanıldığı vakalarda hayatta kalma oranının %70’e ulaştığını ortaya koydu.

TOPLU ALANLARDA EKSİKLİK ALARM VERİYOR

Havalimanları, tren istasyonları ve stadyumlar gibi kalabalık alanlarda şok cihazlarının bulunması, birçok ülkede standart hale gelmiş durumda. Ancak Türkiye ve benzeri ülkelerde bu konuda hala ciddi eksiklikler mevcut.

Dr. Nissen ise, “Japonya ve ABD gibi ülkelerde AED’lerin yaygınlığı sayesinde binlerce insan kurtuluyor. Bu bir model olmalı” dedi.

UZMANLARDAN ACİL EYLEM PLANI

Uzmanlar, şok cihazlarının toplu alanlarda zorunlu hale getirilmesi için hem farkındalık hem de yasal düzenleme gerektiğini vurguluyor.

Prof. Dr. Malhotra, “Herkesin temel ilk yardım ve AED kullanımı konusunda eğitilmesi şart” derken, Dr. Nissen, “Cihazların erişilebilir ve görünür yerlerde olması kritik” önerisinde bulundu.