Toplu balık ölümleri ile ilgili soruşturma başlatıldı

Edirne Valiliği, sulama amaçlı kullanılan gölette meydana gelen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Küçükdöllük köyünde alınan su ve balık numuneleri laboratuvara gönderildi.

Edirne Valiliği'nin talimatıyla harekete geçen ilgili müdürlüklerin ekipleri, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yapılan ilk incelemelerde balık ölümlerinin hava sıcaklığının artışı ve suyun oksijen düzeyindeki azalma gibi faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

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Küçükdöllük Muhtarı Mehmet Meşe ise suda bulunan oksijen eksikliğinden değil, balıkların elektroşokla öldüğü iddiasını tekrarladı.