Toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

Kaynak: İHA
Toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde Tohma çayında yaşanan toplu balık ölümleri, çevre sakinlerini tedirgin etti.

İki gündür çayda binlerce balığın su yüzeyine çıkarak ölü bulunduğu bildirildi. Balık ölümlerinden çay üzerindeki balık çiftlikleri de etkilendi. Gürün Belediyesi ve Gürün Kaymakamlığı, suya girilmemesi, suyla tarla sulanmaması, hayvanlara su verilmemesi ve tutulan balıkların yenmemesi yönünde çağrı yaptı. Halk sağlığı açısından belediye ekipleri ölü balıkları topladı.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ölümlerin nedeninin henüz bilinmediğini, ancak su seviyesinin düşmesi, su sıcaklığının artması ve sudaki oksijen oranının azalmasının olası nedenler olduğunu belirtti. Çiftçi, vatandaşları çaydan uzak durmaları konusunda uyardıklarını ve balıkların ölüm nedeninin anlaşılması için numuneler alındığını ifade etti. İncelemelerin tatilin bitmesinin ardından yapılacağı bildirildi.

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