Toplu iğne yutan çocuğa ilk müdahale! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Mayo Clinic'ten Dr. Robert Jacobson, "Toplu iğne yutan çocuklarda belirtiler hemen ortaya çıkabilir. Bu belirtiler arasında öksürük, nefes almada güçlük, göğüs veya karın ağrısı, kusma ve kanlı salya yer alır. Bu tür durumlarda hemen tıbbi yardım alınmalıdır" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İLK YARDIM YÖNTEMLERİ

Bilimsel araştırmalar, yabancı cisim yutma vakalarında doğru ilk yardım müdahalesinin önemini vurgulamakta.

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışmada, yabancı cisim yutma vakalarında hızlı ve doğru müdahalenin, komplikasyon riskini azalttığı belirtildi.

Johns Hopkins University School of Medicine'den Dr. David S. Zee, "Yabancı cisim yutma vakalarında hızlı ve doğru müdahale, komplikasyon riskini azaltmada büyük önem taşır. Bu nedenle, ebeveynlerin ilk yardım bilgisine sahip olması önemlidir" şeklinde ifade etti.

TOPLU İĞNE YUTAN ÇOCUĞA İLK MÜDAHALE ADIMLARI

1. Sakin Kalın ve Hemen Yardım Çağırın : İlk olarak, sakin kalmak ve hemen 112 acil servisi aramak önemli. Harvard Medical School 'dan Dr. Claire McCarthy, "Toplu iğne yutan bir çocukta ilk olarak sakin kalmak ve hemen 112 acil servisi aramak önemlidir. Panik yapmak, durumu daha da kötüleştirebilir" dedi.

2. Çocuğun Nefes Almasını Kontrol Edin : Çocuğun nefes alıp almadığını kontrol edin. Eğer nefes almada zorluk yaşıyorsa, Heimlich manevrası gibi ilk yardım tekniklerini uygulayın. American Red Cross 'tan Dr. Peter Wernicki, "Çocuğun nefes alıp almadığını kontrol edin. Eğer nefes almada zorluk yaşıyorsa, Heimlich manevrası gibi ilk yardım tekniklerini uygulayın," şeklinde açıklamada bulunuyor.

Mayo Clinic'ten Dr. Michael H. Carstens, "Toplu iğne yutan bir çocuk, mutlaka hastaneye götürülmelidir. Hastanede yapılacak röntgen ve diğer tetkikler, iğnenin yerini belirlemeye yardımcı olacaktır" dedi.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER VE ÖNLEMLER

Ebeveynler, çocuklarının yabancı cisim yutma riskini azaltmak için bazı önlemler almalıdır. Kesici ve delici cisimler, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalı ve çocuklar bu tür nesnelerden uzak tutulmalı.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Ebeveynler, çocuklarının yabancı cisim yutma riskini azaltmak için kesici ve delici cisimleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamalı ve çocukları bu tür nesnelerden uzak tutmalıdır" şeklinde ifade etti.