Toplu konut inşasından tarihi şehir çıktı

Hollanda’nın Nijkerk kentinde “Wonen bij de Toren” adlı konut projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmaları, bölgenin geçmişine ışık tutan şaşırtıcı arkeolojik bulgularla sonuçlandı. 27 Haziran'da tamamlanan kazılarda, 13. yüzyıla ait yerleşim izleriyle birlikte bir mikve, yani Yahudi hamamı keşfedildi. Yapının korunmuş bölümleri, detaylı incelemelerin ardından Museum Nijkerk’te sergilenecek.

Çalışmalar, 31 Mart’ta eski yapıların yıkılmasıyla başladı. Ardından yapılan temel kazılarla birlikte arkeolojik incelemeler eş zamanlı yürütüldü. Nijkerk Belediyesi’nin bu bütüncül yaklaşımı sayesinde hem yeni konutlar inşa ediliyor hem de kültürel miras korunuyor.

Kazılar sırasında 15. ve 16. yüzyıla ait ev kalıntıları, olası iki kanal izleri ve bir demir top gülle bulundu. Arkeologlar, bölgedeki yerleşimin beklenenden daha eskiye, hatta Demir Çağı’na kadar uzanabileceğini değerlendiriyor.