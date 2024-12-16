Toplu mezar bulundu! Suriye'de ürperten görüntüler...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Toplu mezar bulundu! Suriye'de ürperten görüntüler...

Suriye'nin Dera iline bağlı Izraa ilçesinde 25'ten fazla cesedin olduğu toplu bir mezar bulundu.

Suriye'nin Dera ilinde 25 kişinin cansız bedeninin olduğu toplu bir mezar bulundu.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle korkunç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dera iline bağlı Izraa ilçesinde 25'ten fazla cesedin olduğu toplu bir mezar bulundu. Yerel kaynaklar, mezarın "Al-Kuwaiti" olarak bilinen ve devrik rejim döneminde askeri güvenliğe bağlı bir milisin kontrolünde olan bir çiftlikte bulunduğunu söyledi. Cesetlerin gömülmesinin üzerinden çok uzun zaman geçmesi nedeniyle kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynaklar, cesetlerin Esad rejiminin hapishanelerindeki tutuklulara ait olduğunu ve devrik rejimin istihbarat servislerinin onları yıllar önce infaz etmiş olabileceği ifade edildi.

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