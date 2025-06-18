Toplu sözleşmede kriz: Türk-İş harekete geçiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Ankara'da yürüyüş gerçekleştirdi.

Anıtpark’tan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kadar yapılan yürüyüşün ardından açıkalamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, grevin artık bir zorunluluk olduğunu, bazı sendikaların 15 gün içinde grev kararı almak zorunda kalacağını belirtti.

Atalay, "Önümüzdeki hafta arkadaşlarım eylem planını açıklayacak. Haziran ayının sonunda bazı sendikalarımız grev kararı almak durumunda. Demir Yol İş, Karayolları, Madenciler, Makine Kimya var... Bu kardeşlerimizle en geç temmuzun başında grev kararı almak durumundayız" dedi.

Atalay ayrıca, “Bugün buradan gitmeyeceğiz. Sendika başkanları, unvanlı yöneticiler bu akşam burada kalacağız. Yarın TÜRK-İŞ Kongre Salonu’nda eylem planını açıklayacağız" dedi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açıklamıştı.

İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİNE ZAM TEKLİFİ NE?

13 Haziran'da işveren tarafı (TÜHİS) ilk teklifini vermek üzere işçi tarafını toplantıya çağırmış, bu toplantıda resmi olmayan teklifini açıklamıştı.

İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu.