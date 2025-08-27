“Toplu sözleşmenin çıkmaza girmesinin sorumlusu yetkili konfederasyondur”

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada, sürecin kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Bu çıkmazın asıl sorumlusu yetkili konfederasyon Memur-Sen’dir” dedi.

HAKEM KURULU’NUN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Kara, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 11 üyeden oluştuğunu ve bunlardan 6’sının Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atandığını hatırlattı. Geri kalan 5 üyenin ise yetkili konfederasyon, diğer konfederasyonlar ve bir akademisyenden oluştuğunu vurgulayan Kara, Türkiye Kamu-Sen’in yalnızca 1 üyeyle temsil edildiğini söyledi.

Toplantı yeter sayısının en az 8 olduğunu ifade eden Kara, Türkiye Kamu-Sen’in tek başına katılımının yeterli olmadığını, toplantının yapılabilmesi için Memur-Sen’in üyeleri ile birlikte katılım sağlamasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

“MEMUR-SEN YENİ TEKLİF TALEP ETMEDİ”

Kara, sürecin kritik aşamasında Memur-Sen’in kamu görevlilerinin lehine yeni bir teklif istemek yerine yalnızca mevcut 58 maddenin oylanmasına odaklandığını ifade ederek, “Türkiye Kamu-Sen’in ısrarları sonucunda Kamu İşveren tarafı yeni bir teklif sundu. Ancak bu teklif de kamu çalışanlarının sorunlarını çözmekten uzaktı. Bu nedenle temsilcimiz masadan çekildi” dedi.

“YALAN HABERLERLE BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR”

Memur-Sen’in süreçte çelişkili tavırlar sergilediğini, bir yandan masada otururken diğer yandan masadan kalktıklarına dair haberler yaptırdığını kaydeden Kara, “Kendi başarısızlıklarını yalan haberlerle örtmeye çalıştılar. Ancak milyonlarca kamu çalışanının ve ailelerinin hakkını göz ardı eden bu yaklaşım kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE KAMU-SEN MASADA NETTİ”

Türkiye Kamu-Sen’in masaya en başından beri açık bir tutumla geldiğini vurgulayan Kara, “Yeni bir teklif gelmezse masadan kalkacağımızı açıkça söyledik. Bütün kurul üyeleri buna şahittir. Masadan kalktıktan sonra yapılan oylamalarla da süreç tamamlanmıştır” dedi.

“SORUMLULUK YETKİLİ KONFEDERASYONDA”

Sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasının asıl sorumlusunun Memur-Sen olduğunu belirten Kara, “Tutarsız, çelişkili ve plansız tavırlarıyla kamu çalışanlarını temsil edememişlerdir. Kriz yönetme becerisinden yoksun olduklarını bir kez daha göstermişlerdir” diye konuştu.

“TÜRKİYE KAMU-SEN MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEK”

Türkiye Kamu-Sen’in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu çalışanlarının hakları için mücadele edeceğini dile getiren Kara, “Basın açıklamalarımızla, eylemlerimizle, iş bırakmalarımızla haklarımızı dile getirdik. Bundan sonra da TBMM dahil her türlü yolu kullanacağız. Memur ve emeklilerimizin sorunlarının çözümü için her türlü eyleme hazırız” ifadelerini kullandı.