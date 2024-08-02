Toplu taşıma kullananlar havalara uçacak. Resmen ücretsiz oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Toplu taşıma kullananlar havalara uçacak. Resmen ücretsiz oldu

Toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren bir haber geldi. Artık ücretsiz olacak. İşte detaylar...

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