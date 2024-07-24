Toplu taşımada yeni dönem. Bu uygulama tamamen kaldırılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Toplu taşımada yeni dönem. Bu uygulama tamamen kaldırılıyor

Toplu taşımada yeni dönem. Tamamen kaldırılacağı duyuruldu.

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