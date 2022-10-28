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Toplu taşımada yolculuk yapanlar dikkat!

Şu anda bir toplu taşıma aracında ya da kalabalık bir kuyrukta bekliyorsanızbu yazıyı okumalısınız. Zira; o stres ve korkuyla baş etmenin yollarını mutlaka bilmelisiniz. İşte detaylar…

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 08:53
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Toplu taşımada yolculuk yapanları bekleyen tehlikeler nelerdir?

Toplu taşımada yolculuk yapanlar dikkat!
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Agorafobi, kaçışın veya işler ters giderse yardım almanın zor olabileceği ortam ve/veya durumlarda bulunma korkusu. Kişi Toplu taşıma araçlarını kullanmak, sırada beklemek, açık veya kapalı alanlarda veya kalabalığın içinde olmak gibi beklenen bir olağan durumlardan korkabilir. Kimi zaman bunun farkında bile olamazsınız.

Hissedilen korku bazen o kadar bunaltıcı olabilir ki, insanın evinden dışarı çıkası gelmez. Agorafobinin tedavisi zor olabilir çünkü bu genellikle korkularla yüzleşmek anlamı taşır.
Özellikle kadınlarda görülen bu rahatsızlıkla başa çıkabilmenin yolları elbette var. İşte o yöntemler.

AGORAFOBİ NEDEN KAYNAKLANIR?

Nedeni çok açık değildir. Ancak panik bozukluğu, kısa, yoğun korku atakları ile karakterize bir ruhsal durumdan söz edilir. Ancak agorafobi tek başına da görülebilir. Diğer faktörler şunlardır.

Obsesif kompulsif bozukluk

Geçmişte istismara uğramış olmak

Depresyon

Anksiyete bozukluğu

Sosyal fobi

Klostrofobi

İlaç ya da madde bağımlılığı

Ailede agorafobi öyküsü


BELİRTİLERİ NELER?

Otoparklar, köprüler veya alışveriş merkezleri gibi açık alanlarda bulunmak

Otobüs, uçak veya tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak

Yalnız olarak evden ayrılmak

Kalabalık veya kuyrukta beklemek

Halka açık çarşı, pazar, otopark gibi yerlerde kontrolünü kaybetme korkusu

Araba veya asansör gibi dar ve kapalı alanlarda bulunmaktan endişe duymak ve kaçınmak

Sinema salonları, asansörler veya küçük mağazalar gibi kapalı alanlarda bulunmak

Bu durumlar endişeye neden olur çünkü kişi panik hissetmeye başlar veya başka engelleyici veya utanç verici semptomlar yaşarsa kaçamayacağından veya yardım bulamayacağından korkar. En sık yaşanılan psikolojik belirtiler şunlardır:

Uzun süre evlerinden ayrılmaktan korkmak

Sosyal ortamlarda yalnız bulunma korkusu

Diğer insanlardan kopmuş veya yabancılaşmış hissetmek

Endişe veya heyecan

AGORAFOBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Agorafobi tedavisi için psikoterapi önerilir. Psikoterapi, bir psikiyatri uzmanı veya psikologla düzenli randevularda konuşma seansları yapılması anlamına gelir. Genellikle kısa süreli olarak uygulanır ve hasta korku ve endişeleriyle başa çıkmayı öğrendiğinde tamamlanır.

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