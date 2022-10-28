Toplu taşımada yolculuk yapanlar dikkat!

Agorafobi, kaçışın veya işler ters giderse yardım almanın zor olabileceği ortam ve/veya durumlarda bulunma korkusu. Kişi Toplu taşıma araçlarını kullanmak, sırada beklemek, açık veya kapalı alanlarda veya kalabalığın içinde olmak gibi beklenen bir olağan durumlardan korkabilir. Kimi zaman bunun farkında bile olamazsınız.
Hissedilen korku bazen o kadar bunaltıcı olabilir ki, insanın evinden dışarı çıkası gelmez. Agorafobinin tedavisi zor olabilir çünkü bu genellikle korkularla yüzleşmek anlamı taşır.
Özellikle kadınlarda görülen bu rahatsızlıkla başa çıkabilmenin yolları elbette var. İşte o yöntemler.
AGORAFOBİ NEDEN KAYNAKLANIR?
Nedeni çok açık değildir. Ancak panik bozukluğu, kısa, yoğun korku atakları ile karakterize bir ruhsal durumdan söz edilir. Ancak agorafobi tek başına da görülebilir. Diğer faktörler şunlardır.
Obsesif kompulsif bozukluk
Geçmişte istismara uğramış olmak
Depresyon
Anksiyete bozukluğu
Sosyal fobi
Klostrofobi
İlaç ya da madde bağımlılığı
Ailede agorafobi öyküsü
BELİRTİLERİ NELER?
Otoparklar, köprüler veya alışveriş merkezleri gibi açık alanlarda bulunmak
Otobüs, uçak veya tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak
Yalnız olarak evden ayrılmak
Kalabalık veya kuyrukta beklemek
Halka açık çarşı, pazar, otopark gibi yerlerde kontrolünü kaybetme korkusu
Araba veya asansör gibi dar ve kapalı alanlarda bulunmaktan endişe duymak ve kaçınmak
Sinema salonları, asansörler veya küçük mağazalar gibi kapalı alanlarda bulunmak
Bu durumlar endişeye neden olur çünkü kişi panik hissetmeye başlar veya başka engelleyici veya utanç verici semptomlar yaşarsa kaçamayacağından veya yardım bulamayacağından korkar. En sık yaşanılan psikolojik belirtiler şunlardır:
Uzun süre evlerinden ayrılmaktan korkmak
Sosyal ortamlarda yalnız bulunma korkusu
Diğer insanlardan kopmuş veya yabancılaşmış hissetmek
Endişe veya heyecan
AGORAFOBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?
Agorafobi tedavisi için psikoterapi önerilir. Psikoterapi, bir psikiyatri uzmanı veya psikologla düzenli randevularda konuşma seansları yapılması anlamına gelir. Genellikle kısa süreli olarak uygulanır ve hasta korku ve endişeleriyle başa çıkmayı öğrendiğinde tamamlanır.
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