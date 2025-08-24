Toplu yemek verecek kişi ve şirketlere gıda güvenliği uyarısı!

YESİDEF Başkanı Bozdağ, yaptığı açıklamada, yemek sanayicileri olarak hem özel sektörde hem de kamuda yaklaşık 6,5 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Sektörün her yıl yüzde 10-15 aralığında büyüyebilen pazar haline geldiğine işaret eden Bozdağ, sektörde Tarım ve Orman Bakanlığının lisans verdiği 5 bin 800'e yakın işletmenin bulunduğunu ifade etti. Oluşturdukları istihdamın 350 bin ila 480 bin civarında olduğunu dile getiren Bozdağ, dolaylı istihdamla bu sayının 1,5 milyona kadar çıktığını belirtti.

Bozdağ, tarım gibi birçok sektöre destek verdiklerini, satılan bir yemekle 56 meslek grubunu harekete geçirdiklerini kaydetti.

Üç kıtada 12 ülkede yemek yaptıklarını anlatan Bozdağ, sektör olarak ihracat kalemini artırdıklarını aktardı. Bozdağ, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde fabrika, okul ve hastane gibi toplu tüketimi olan yerlere yemek verdiklerini bildirdi.

Bozdağ, Katar 2022 Dünya Kupası'na katılan 154 ülkeden yaklaşık 450 bin kişiye günlük yemek hazırladıklarını, Dünya Kupası sonrasında FIFA belgesi aldıklarını ifade etti.

Yaz aylarıyla birlikte gıda zehirlenmesi haberlerinin gündeme geldiğine işaret eden Bozdağ, ancak federasyona bağlı üyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı lisansı olduğunu ve bu şirketlerde problem yaşanmadığını söyledi.

Bozdağ, toplu yemek verecek kişi ve şirketlere yönelik de uyarıda bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan ayında da bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunlar, özellikle ahbap çavuş ilişkileriyle verilen yemeklerde ortaya çıkıyor. İlçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışırlarsa sorunları da bertaraf ederler. Türkiye'nin her yerinde, Edirne'den Kars'a, Mersin'e ve Zonguldak'a kadar örgütlü bir yapımız var. Tarım ve Orman Bakanlığının ifşa raporlarına bakarsanız bir tane lisanslı yemek şirketi göremezsiniz."

"TEDARİK ZİNCİRİNİN DOĞRU YÖNETİMİ KRİTİK ROL OYNUYOR"

SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş da gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından tedarik zincirinin doğru yönetilmesinin önemli olduğunu söyledi. Soğuk zincir takibini gerçekleştirebilen güvenilir tedarikçilerle çalışılmasının önem taşıdığını anlatan Kocabaş, yaz mevsiminde artan sıcaklıkların, gıda ürünlerinde terleme ve çevresel bulaşma risklerini de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Mutfaklarda alınabilecek önlemlere ilişkin de bilgi veren Kocabaş, şu tavsiyelerde bulundu: