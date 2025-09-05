Toplum destekli polisler Bilecik bit pazarında bilgilendirdi

BİLECİK / SERHAT KAYA
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesinde bulunan kapalı pazar alanında kurulan bit pazarını ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundular.
Vatandaşlar dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirildi.
Ekipler vatandaşlara tanımadıkları kişilere karşı kart ve kimlik bilgilerini korumaları konusunda uyarılarda bulunarak bu sayede dolandırıcılara fırsat verilmemiş olacağını vurguladılar.