Toplumun duygularını istismar eden dilenciler bir bir toplandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zabıta ekipleri, toplumun duygularını istismar ederek dilenen yabancı uyruklu 2 kadına cezai işlem uyguladı.

Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle ilçe merkezindeki; trafik ışıklarında, pazar yerlerinde, cami önlerinde ve mezarlıklar gibi yerlerde vatandaşlara duygu sömürüsünde bulunarak haksız kazanç elde eden veya çeşitli ürünler satmak bahanesiyle sürücülerden para isteyen şahıslara yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri yaptığı denetimde; yabancı uyruklu 2 kadın ile 3 çocuğu dilenirken yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu 2 kadına, kabahatler kanunu gereğinde kişi başı bin 406 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca dilencilerin üzerinden çıkan toplam 442 TL paraya el konuldu.