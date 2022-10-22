﻿Toprağa İz Bırakan Kadınlar

AA

Etkinliğin yapıldığı alanda stant açan Adıyaman Atmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden Nurcan Erdoğan Güvenç, yaptığı konuşmada, 11 kadınla 2021'de kurdukları kooperatifte, yöresel Besni üzümü, Besni biberi ve menengiç kahvesi gibi birçok doğal gıda ürettiklerini söyledi.

Böyle bir programa katıldıkları için kendilerini çok mutlu hissettiklerini belirten Güvenç, "Kooperatifleşme sayesinde kadınlar olarak güçlenmeyi ve kadının gücünü öğrendik. Bir kadınla başladık, 11 olduk, bu sayıyı 11 bin yapmaya hazırız. Bize güvendikleri için devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bu tür programlarla, kadınların kendilerini değerli hissettiğini aktaran Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a insan odaklı yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti.

Etkinlikte, Aslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, "Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları" konulu gösteri sundu.