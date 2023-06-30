Toprağın arasından süzüldü vatandaşların çığlıkları birbirine karıştı

Editör: Osmancan EROK
Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine vatandaşlar ayaküstü sohbet ederken, içlerinden biri toprak alanda süzülerek ilerleyen bir yılan gördü. Gördüğü şeyin yılan olduğuna kanaat getiren adam "Yılan" diye bağrınca site içerisindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Vatandaşlar sağa sola kaçışırken, bir kişi yılanı cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına alırken, bir kişi de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yılanı uzun uğraşlar sonucu aparatla yakalamayı başardı. Yılanı itfaiye ekipleri ağaçlık alanda serbest bıraktı.