Toprağın arasından süzüldü vatandaşların çığlıkları birbirine karıştı

Bursa'nda bir sitenin bahçesinde bulunan vatandaşlardan biri toprak üzerinde bir yılan fark etti. "Yılan" diye bağıran adamın sesi büyük panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların çığlık sesleri birbirine karıştı. Yılan yakalandı.