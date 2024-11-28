Gebze'de toprak kaydı: Kamyon ve kepçe sürüklendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gebze'de toprak kaydı: Kamyon ve kepçe sürüklendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat toprağı yüklü kamyon sürücüleri döküm alanında kayması sonucunda şok geçirdi. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler bir süre kurtarılmayı bekledi. O sırada alanda bulunan kamyonlar ve kepçe sürüklenerek yamaçta asılı kaldı.

Kirazpınar Mahallesi'nde hafriyat toprağı döküm sahasında yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Çalışır vaziyetteki 7 kamyon ve bir kepçe, kaymanın etkisiyle sürüklendi. Bir sürücü, araçtan çıkmaya çalışırken omzundan yaralandı.

Araçlardan inemeyen diğer sürücüler ise kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak kaydı: Kamyon ve kepçeler sürüklendi

Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Toprak kaydı: Kamyon ve kepçeler sürüklendi

Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.

Toprak kaydı: Kamyon ve kepçeler sürüklendi

Olay sırasında araçların devrilmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Toprak kaydı: Kamyon ve kepçeler sürüklendi

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