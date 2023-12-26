Toprak kaymasında kömürlüğün kopan parçaları çocuk parkına düştü

Kaynak: İHA
Toprak kaymasında kömürlüğün kopan parçaları çocuk parkına düştü
Eyüpsultan’da şiddetli yağışın etkisi sonucu meydana gelen toprak kayması, bir kömürlükten aşağıda bulunan çocuk parkına parçaların düşmesine sebep oldu. O sırada parkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, kömürlük yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, olay, dün sabah Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde gerçekleşti. Kısa süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın arka tarafında yer alan kömürlüğün bir kısmı yağmurun etkisiyle toprak kayınca alttaki çocuk parkına düştü.

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Olay anında tesadüf eseri parkta hiç kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Çocuk parkı zarar gördü. İntikal eden Eyüpsultan Belediyesine bağlı ekipler binayı mühürleyerek, çökme tehlikesindeki kömürlüğün kontrollü yıkımına başladı. Çocuk parkı güvenlik şeridiyle çevrelenerek geçici süreyle kullanıma kapatıldı.

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