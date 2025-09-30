Toprak Koruma Kurulu, arazi incelemesinde bulundu

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve uygulama Yönetmeliği kapsamında her ay gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı öncesinde, Vali Muammer Erol, beraberinde Kurul üyeleri ile birlikte toplantı gündeminde yer alan Altınordu İlçesi Karacaömer ve Öceli mahallelerindeki TOKİ sosyal konut projesi alanı ile Aybastı ilçelerindeki tarım arazilerini yerinde inceledi.

İlk olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Ordu’da 1100 konut yapılması için belirlenen Altınordu ilçesine bağlı Öceli ve Karacaömer mahallelerindeki proje alanında incelemelerde bulunan Vali Muammer Erol ve Kurul üyeleri, daha sonra Aybastı İlçesine geçerek, İlçenin Ortaköy mahallesinde ilave imar planı, Toygar mahallesinde turizm tesisi amaçlı imar planı ile Çakırlı mahallesinde turizm tesisi amaçlı yapılacak proje alanlarında incelemelerde bulundu.

Arazi üzerinde yapılan incelemenin ardından Toprak Koruma Kurulu, Vali Muammer Erol’un başkanlığında toplantı yaparak, talep edilen yerlerle ilgili değerlendirmelerini yaptı ve kararlar aldı.

