Toprak Mahsulleri mısır taban fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak açıklarken, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin mısırlarının tamamının alınacağını duyurdu. TMO tarafından mısır alımları yarından itibaren başlayacak.

Toprak Mahsulleri mısır taban fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak açıkladı. TMO, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin mısırlarının tamamının alınacağını belirttiği açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"MISIR ALIM FİYATI TON BAŞINA 6.000 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

“2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. TMO mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlenmiştir.
TMO, Türkiye genelinde bulunan işyerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir.

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TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular yarından (23.08.2023- saat 10:00) itibaren alınabilecek olup alımlara TMO işyerlerinde 24.08.2023'ten itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28.08.2023'ten itibaren başlanacaktır.
TMO işyerlerinde, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.


Üreticilerimiz lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 25 ton nakliye desteği (750 TL'ye kadar), araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanları bulunmaktadır."

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