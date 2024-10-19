Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha dünya şampiyonu oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağına İspanya’nın Jerez pisti ev sahipliği yapıyor. Rokit BMW Takımı'yla yarışan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 12. ayağın ilk yarışına ikinci sırada başladı ve aynı sırada yarışı tamamlandı.

Yarış öncesi Nicolo Bulega'ın 46 puan önünde yer alan Toprak böylelikle şampiyonluğunu ilan etti. Milli motosikletçimiz böylece kariyerinin ikici şampiyonluğunu elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunun sahibi oldu. Şampiyonanın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ilk yarışı ikinci sırada geçen millî sporcu, ikinci yarışa 9. cepten başlamasına karşın gerilerden gelerek birinci olmayı başardı ve kazanma serisinin fitilini ateşledi.

Şampiyon sporcu, ardından organizasyonun İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz ayaklarındaki 3'er yarışı da birinci tamamlayıp, üst üste kazanma serisini 13 yarışa taşıyarak bu alanda WSBK rekorunu eline geçirdi.