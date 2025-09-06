Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da İstiklal Marşı'nı dinletti

Fransa’nın 4,411 kilometrelik Magny-Cours Pisti’nde yapılan 21 turluk yarışa ROKiT BMW Motorrad takımıyla pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak, uzun süre lider götürdüğü mücadeleyi damalı bayrağı ilk sırada görerek tamamladı.

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 10. galibiyetini aldı. #FrenchWorldSBK



Şampiyonada farkı açıyor! pic.twitter.com/YAOpLNYM5t — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 6, 2025

Podyumda Toprak’ın arkasında yer alan Aruba Ducati’den Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing’den Alex Lowes ise üçüncü oldu.

BAHATTİN SOFUOĞLU 10. SIRADA

Türkiye’yi WSBK’de temsil eden bir diğer milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımıyla Fransa’daki ilk yarışı 10. sırada bitirdi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

Bu galibiyetle 432 puana yükselen Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Bulega’ya 31 puan fark attı. Bulega 401 puanla ikinci, Danilo Petrucci 246 puanla üçüncü sırada yer alırken, Bahattin Sofuoğlu 23 puanla 20. sırada bulunuyor.

GÖZLER YARINKİ YARIŞTA

Milli motosikletçiler, Fransa ayağında yarın önce TSİ 12.00’de superpole yarışında, ardından TSİ 16.30’da ikinci ana yarışta piste çıkacak.