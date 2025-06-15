Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da 3’te 3 yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da 3’te 3 yaptı

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında yarışan Red Bull sporcusu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3’te 3 yaptı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 6'ncı durağı olan İtalya Emilia Romagna yarışlarının son gününü lider bitirdi. En rakibiyle arasındaki puan farkını 9’a indiren Razgatlıoğlu, İtalya’da 3’te 3 yaptı.

Emilia-Romagna Pisti’nde hafta sonunun ikinci gün yarışına pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve İtalya’da 3’te 3 yaptı.

Yarış boyunca rakiplerine geçit vermeyen Razgatlıoğlu, genel puan tablosunda en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile arasındaki farkı 9 puana indirdi.

Bu sonuçla birlikte Razgatlıoğlu, 283 puana ulaştı.

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