Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Dev derbi öncesinde Tüpraş Stadyumu'na gelen 2025 Dünya Superbike şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na maç öncesinde forma ve çiçek takdim edildi.
Tüpraş Stadı'nda saha kenarına motosikletiyle gelen Toprak Razgatlıoğlu'na asbaşkan Murat Kılıç hediyelerini verirken, 29 yaşındaki sporcu daha sonra taraftarları selamladı.
Razgatlıoğlu, hediye takdiminin ardından motosikletiyle soyunma odası tüneline doğru hareket etti.
Milli sporcu daha sonra Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi.
QUARESMA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ
Beşiktaş'ın sevilen eski futbolcularından Ricardo Quaresma da Fenerbahçe derbisini statta takip etti.
Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen Portekizli oyuncuya taraftarlar maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu.
2022 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Quaresma, Beşiktaş ile 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.