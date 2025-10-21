Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üçüncü şampiyonluğunu elde eden Toprak Razgatlıoğlu, ulaştığı üç şampiyonluğu ve gelecek sezon yarışacağı MotoGP'yi değerlendirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın toplantısı öncesinde Toprak'ın Superbike'de elde ettiği 3 şampiyonluğu anlatan video gösterimi izletildi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke, burada yaptığı konuşmada, Kenan Sofuoğlu'ndan sonra bayrağı çok daha farklı yerlere taşıyacak Toprak Razgatlıoğlu'yla gurur duyduklarını dile getirdi.

Motosiklet yarışlarının zorluklarından bahseden Akülke, "36 yarışın 21'inde dünyanın her tarafında Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutuyorsunuz. 1 yıl boyunca bu kadar ağır sporda başarının gelmesi sadece Toprak'ımızın başarısı değil" dedi.

Akülke, önümüzdeki yıllarda motor sporlarında Kenan ve Toprak'ın yolunda Deniz, Can, Bahattin, Rodi ve yüzlerce minik sporcunun yetişeceğini sözlerine ekledi.

"ARKAMDA BÜYÜK BİR AİLE VAR"

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki son yarışını üçüncü tamamlayarak üçüncü kez şampiyon olan en üst basamağına çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezona iyi başlangıç yapamadıklarını ancak motosikleti geliştirerek yarışları kazanmaya başladıklarını ve 13 yarışı üst üste aldıklarını anlattı.

"Motosikletin üzerinde tek başımayım ama arkamda büyük bir aile var" diyen Razgatlıoğlu, takımın iyi çalışmasının ve haklarında yapılan güzel yorumların kendilerine güç kattığını söyledi.

"KENAN AĞABEY BANA BİR YOL ÇİZDİ"

Red Bull takımıyla 11'nci yılında olduğunu ve bunun kendisini mutlu ettiğini belirten Toprak Razgatlıoğlu, "Kenan Sofuoğlu ağabeyimle çok yol katettik. Her zaman en büyük hayalim Kenan ağabey ile takım arkadaşı olmaktı. 2015'te şampiyon olduğumda aynı takımdaydık ama Kenan ağabey dünya şampiyonasında yarışıyordu. 2016'da Kenan ağabeyle dünya şampiyonasında yarışmak istiyordum, o bana farklı bir yol çizdi ve o yolu takip etmek zorundaydım. İçimdeki hissiyat onunla olmaktı ama ne zaman dünya şampiyonluğunu elde ettim, o zaman çizdiği yolu daha iyi anladım" diye konuştu.

"BABAMIN EN BÜYÜK HAYALİ ŞAMPİYONLUĞUMU GÖRMEKTİ"

Razgatlıoğlu, Superbike'ta 2021'deki ilk şampiyonluğunun kendisi için en özeli olduğunu, babası Arif Razgatlıoğlu'nu kaybettikten sonra o şampiyonluğun öneminin daha da arttığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın en büyük hayali dünya şampiyonu olduğumu görmekti. O yüzden çok özeldi benim için. 2024 şampiyonluğu da özeldi. Kenan ağabeyle bu kararı aldığımızda (takım değişikliği) herkes eleştirdi, kimse bize inanmıyordu, kariyerimizin biteceğini zannediyorlardı. İnanılmaz bir hikaye çizdik 2024'te. O hikaye bizim yolumuzu daha fazla açtı. Hayalini bile kurmadığımız şeylere ulaştırıyor şu an belki bizi. O şampiyonluk bizim MotoGP kapımızı açtı diyebilirim."

BULEGA'YA TEPKİLER: "BU BİR SPOR, SAVAŞ DEĞİL"

Kenan Sofuoğlu da Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısının motor sporları adına dünyada büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Aklın ve enerjinin doğru şekilde kullanılması gerektiğini anlatan Sofuoğlu, "Yeteneğinizi çok doğru kontrol etmeniz lazım. Bu sene başladığımızda işler istediğimiz gibi gitmiyordu. Daha sonra nasıl gitmemiz ve neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Toprak'a yarış öncesinde plan sunmuyordum ama yarış dışındaki yapmamız gerekenleri, atmamız gereken adımları konuştuk. O zaten durumu iyi yönetiyor" şeklinde konuştu.

Sofuoğlu, pazar günü zor bir gün yaşadıklarını, şampiyonluğun ilan edileceği yarışta tatsız bir kaza yaşadıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yarış öncesinde Toprak'a 'Kendini diğerlerinden korumaya çalış' dedim. Tabii tatsız bir kaza yaşandı. Kazadan sonra hepimiz sinirliydik, ben de en çok sinirlenenlerden biriydim ama alınması gereken bir şampiyonluk vardı, biraz sabretmemiz gerekiyordu, inanıyorduk ki öğleden sonra şampiyonluğu alacaktık. Şampiyonluğu aldıktan sonra daha sakin düşünmeye başladık."

Toprak'a çarparak yarış dışı kalmasına neden olan Bulega'ya karşı tepkilerin dozunun kaçtığını söyleyen Sofuoğlu, "Benim için üzücü olan kısmı da Türkler ve ülkemiz hakkında iyi yorumlar görmemeye başladım motor sporları konusunda. Tabii burada Toprak ile ilgili bir durum yoktu ama ülkemle alakalı kötü yorumlar zoruma gitmeye başladı. Bununla alakalı birkaç paylaşım yaptım ama bunu hala anlamayan taraftarlarımız var. Bu bir spor, savaş değil. Kimsenin kimseden nefret etmesine gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU ANDA MOTOGP KAZANMA HAYALİMİZ YOK, ÖNCE ISINALIM"

Kenan Sofuoğlu, kendisinin Supersport şampiyonluğu yaşadığını ve Superbike'ta da yarıştığını anlatarak, "Toprak'ı da o yüzden çok erkenden farklı bir motora geçirdim. Toprak'ın aldığı şampiyonluk ona çizilen yol, daha büyük bir yoldu ama bugün geldiğimiz noktada o daha büyüğüne, MotoGP'ye gidiyor" dedi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçiş sürecinden bahseden Sofuoğlu, "MotoGP'nin en köklü takımı Honda ve Yamaha'dır. En köklü takımın fabrika pilotu olduk. Takım, 2024'ün MotoGP'nin dünya şampiyonu ve bu takıma imza attık. BMW'deki başarımız, MotoGP'de en iyi imkanlardaki takıma imza atma kapısını açtı. Bundan sonra Allah'ın izniyle önümüz açık. MotoGP serüveni kolay bir serüven değil. Çok zorlanacağız, çok şeylere göğüs germemiz gerekecek ama inancımız sonsuz. Motor sporları bu hamleyi bekliyordu" diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın MotoGP'deki hedeflerinden bahsederek, şunları söyledi:

"Toprak'ın MotoGP'de ilk önce, bindiği markanın en iyi pilotu olacağını düşünüyorum. Bizim şu anda MotoGP kazanma hayalimiz yok. Önce MotoGP'ye ısınalım. 2027'de kurallar yeniden yazılacak, her markanın motosikleti sıfırdan yapılacak. 2026'da antrenmanlarımızı yapalım, 2027'de en köklü marka Yamaha inşallah en iyi motoru yapacak, Toprak da Allah'ın izniyle şampiyonluğa oynayacak, planımız bu."